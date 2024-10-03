Одна из спасенных россиянами косаток снова оказалась в ловушке

На Камчатке спасенная россиянами косатка снова застряла на мели

Одна из косаток, которую россиянам удалось спасти 2 октября, снова застряла на мели из-за отлива на Камчатке. Об этом сообщает «Пятый канал».

В ловушке оказалась самая крупная особь. По словам местных жителей, морское млекопитающее лежит на боку и задыхается. Пока спасти его невозможно. «Нам народу надо сюда. Она не может встать, а мы вдвоем не можем поднять», — объяснил житель региона.

Накануне у берегов Камчатки застряло целое семейство косаток. Они провели на мели десять часов. Все это время российские спасатели непрерывно поливали четырех особей водой вручную. Когда уровень моря чуть повысился, к операции подключились неравнодушные очевидцы. В итоге семейство успешно дождалось прилива и уплыло на глубину.

Ранее сообщалось, что косатка поиграла с рыбаками в догонялки в Охотском море и попала на видео. Она несколько раз выпрыгнула из воды, продемонстрировав на камеру свою грацию.