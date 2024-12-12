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21:31, 12 декабря 2024Мир

В США оценили последствия планируемой массовой депортации мигрантов

Конгресс США: массовая депортация мигрантов может привести к спаду экономики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Массовая депортация нелегальных мигрантов, планируемая победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, может привести к снижению роста экономики, аналогичному Великой депрессии. Такой прогноз содержится в отчете представителей от Демократической партии из объединенного комитета по экономике Конгресса США, сообщает РИА Новости.

Отмечается, массовая депортация разрушит целые сообщества и приведет к серьезному экономическому спаду в стране. Организация American Immigration Council оценила, что продолжительная депортация может привести к снижению ВВП в размере от 4,2 до 6,8 процента. В американском Конгрессе подчеркнули, что спад экономики во время Великой депрессии составил 4,3 процента.

Кроме того, в Конгрессе уточнили, что в стране насчитывается около 11 миллионов иммигрантов без документов, большинство из которых находятся в Соединенных Штатах уже более десяти лет, и они вносят огромный вклад в развитие США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех нелегальных мигрантов. По его словам, массовая депортация начнется 20 января с осужденных нелегалов.

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