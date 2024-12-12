В СВР раскрыли опасения НАТО из-за «Орешника»

СВР: после применения «Орешника» НАТО опасается ответа России на агрессию

После применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник» НАТО опасается ответа России на акты агрессии в ее адрес. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«Обеспокоенность в штаб-квартире альянса существенно возросла после боевого применения ВС (Вооруженными силами — прим. "Ленты.ру") РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник"», — заявили в ведомстве.

По данным СВР, Североатлантический альянс опасается, что «имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий» вследствие агрессии со стороны НАТО. В ведомстве подчеркнули, что наличие у России доказательств агрессии в ее адрес являются «крайне тревожным знаком для НАТО».

10 декабря директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что авторитет США падает, а американские партнеры из стран Азии, Африки и Латинской Америки просят Россию «не останавливаться на полпути» на Украине.