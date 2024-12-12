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08:28, 12 декабря 2024Бывший СССР

ВС России продвинулись в Курахово

Рогов: ВС России продвинулись по переднему краю в Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления продвинулись по переднему краю в Курахово и заняли несколько ключевых высотных домов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Курахове российские войска улучшили позиции и продвинулись вперед, взяв несколько многоэтажных зданий», — рассказал Рогов.

Он добавил, что российские войска ведут бои с украинской армией в районе горсовета, но его здание все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Рогов заявил о зачистке села Константинопольское от ВСУ. По его словам, российские военные проводят фильтрационные меры в населенном пункте.

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