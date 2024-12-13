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12:12, 13 декабря 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина похвасталась откровенным декольте

46-летняя Любовь Толкалина похвасталась откровенным декольте в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Любовь Толкалина

Любовь Толкалина. Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина похвасталась откровенным декольте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 706 тысяч подписчиков.

46-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» снялась во время отдыха в крымском поселке Форос. Она посетила один из местных медцентров, где позировала в черном купальнике в бассейне, опираясь руками о его борт.

На размещенном кадре знаменитость в купальнике продемонстрировала глубокий вырез, который частично обнажал ее грудь.

Ранее в декабре российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце без штанов снялась для журнала Marie Claire.

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