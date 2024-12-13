Певица Анна Седокова показала фото в откровенном платье после развода с мужем

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенное фото после развода с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 41-летняя певица предстала в черном бархатном платье длины мини, оформленном глубоким V-образным декольте и разрезами на бедрах. Также она позировала перед камерой в остроносых лакированных туфлях и солнцезащитных очках, отказавшись при этом от бюстгальтера.

«Написала длинный пост. Удалила. Решила, что фотографии слишком красивы, чтобы отвлекать от них внимание своими текстами», — подписала звезда пост.

В ноябре сообщалось, что Анна Седокова снялась с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера.