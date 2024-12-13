Анна Семенович снялась в откровенных позах в платье с глубоким вырезом на груди

44-летняя певица Анна Семенович снялась в леопардовом платье с глубоким декольте

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фанатам откровенное декольте на видео. Соответствующий пост появился в ее

Telegram-канале.

44-летняя певица снялась в леопардовом платье с глубоким вырезом, который обнажал плечи и часть груди. При этом во время съемки она в том числе позировала, встав на четвереньки на кровати, а также продемонстрировала оголенные ноги.

В то же время артистка уложила волосы волнами, разделив их на косой пробор, дополнила образ несколькими браслетами на запястье и сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

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