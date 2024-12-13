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07:59, 13 декабря 2024Из жизни

БДСМ-госпожа заработала десятки тысяч рублей без секса с мужчинами

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @theslumflower

БДСМ-госпожа Чидера Эггеру рассказала, что в сфере сексуальных услуг можно зарабатывать, не занимаясь сексом. Об этом пишет The Sun.

По словам Эггенру, у нее не было секса уже четыре года: ее клиентам просто не нужна интимная близость. Она отметила, что многим мужчинам нравится носить пояс верности и отдавать ключ от него своей госпоже. В таком состоянии они просят пороть их или ставить на колени лицом к стене и получают от этого удовольствие.

Как рассказывает БДСМ-госпожа, некоторых клиентов по их просьбе она просто игнорирует, а кого-то заставляет выполнять дела по дому. Если незнакомый мужчина хочет сделать ей комплимент в X (бывший Twitter), он должен заплатить 100 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей). По ее словам, это приносит ей хороший доход.

Эггеру встречается с мужчинами в обычных отелях, а также в БДСМ-подземельях с пыточными приспособлениями. Она рассказала, что находит многих клиентов на кинк-вечеринках.

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При этом, по словам секс-работницы, она без труда замечает мужчин-мазохистов и в повседневной жизни. Например, если она едет в поезде в открытой обуви, то всегда следит, смотрит ли кто-то на ее пальцы. Когда Эггеру находит такого человека, она устанавливает с ним зрительный контакт. Если мужчина краснеет, объясняет БДСМ-госпожа, он, скорее всего, мазохист.

Ранее пожилая порномодель из США, которая начала карьеру из-за пандемии COVID-19, рассказала о заработках и отношениях с клиентами. Женщина утверждает, что в феврале 2020 года заработала 31 тысячу долларов, а в апреле текущего года — 49 тысяч долларов.

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