Бездомная нищенка оказалась миллионершей

В Таиланде полиция задержала нищенку и обнаружила на ее счете миллионы рублей

Полиция Таиланда задержала женщину, просившую милостыню, а она оказалась богатой. Об этом пишет Bangkok Post.

Полицейские устроили рейд на одной из улиц Бангкока после того, как им поступил ряд жалоб на большое количество бездомных и попрошаек. Правоохранители арестовали 12 человек, среди них оказалась нищенка, у которой при обыске нашли 311 тысяч бат наличными (примерно 950 тысяч рублей). Кроме того, на ее банковском счете обнаружили сбережения на сумму один миллион бат (примерно три миллиона рублей).

На допросе женщина призналась, что накопила столько денег, прося милостыню на улицах города.

Ранее сообщалось, что мужчина из Великобритании, оставшийся без дома, поселился на крыльце богатого особняка в Лондоне и удивился щедрости местных жителей. После переезда в Ратленд-Гейт он стал одеваться в дизайнерские вещи и получать подарки из дорогих магазинов.