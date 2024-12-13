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18:52, 13 декабря 2024Из жизни

Бездомная нищенка оказалась миллионершей

В Таиланде полиция задержала нищенку и обнаружила на ее счете миллионы рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bangkok Protection Centre for the Destitute

Полиция Таиланда задержала женщину, просившую милостыню, а она оказалась богатой. Об этом пишет Bangkok Post.

Полицейские устроили рейд на одной из улиц Бангкока после того, как им поступил ряд жалоб на большое количество бездомных и попрошаек. Правоохранители арестовали 12 человек, среди них оказалась нищенка, у которой при обыске нашли 311 тысяч бат наличными (примерно 950 тысяч рублей). Кроме того, на ее банковском счете обнаружили сбережения на сумму один миллион бат (примерно три миллиона рублей).

На допросе женщина призналась, что накопила столько денег, прося милостыню на улицах города.

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