Разведчик «Днепра»: бойцы ВСУ бросили тела погибших сослуживцев в Работино

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили тела погибших сослуживцев в районе Работино в Запорожской области. Об этом сообщил разведчик, старший расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Белый» в разговоре с РИА Новости.

По его словам, российские военные обнаружили много тел в ходе осмотра местности. Точное количество неизвестно. «Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о необходимости заново отстраивать Работино. По его словам, населенный пункт был настолько сильно разрушен, что восстанавливать там нечего.