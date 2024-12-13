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04:47, 13 декабря 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ бросили тела погибших сослуживцев в Работино

Разведчик «Днепра»: бойцы ВСУ бросили тела погибших сослуживцев в Работино
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили тела погибших сослуживцев в районе Работино в Запорожской области. Об этом сообщил разведчик, старший расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Белый» в разговоре с РИА Новости.

По его словам, российские военные обнаружили много тел в ходе осмотра местности. Точное количество неизвестно. «Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник еще находился на позициях. Все оставлены там, где лежали», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о необходимости заново отстраивать Работино. По его словам, населенный пункт был настолько сильно разрушен, что восстанавливать там нечего.

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