Балицкий заявил о необходимости отстраивать Работино в Запорожской области

Населенный пункт Работино в Запорожской области, который ранее занимали Вооруженные силы Украины (ВСУ), был настолько сильно разрушен, что его необходимо отстраивать заново. Об этом РИА Новости заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет [снести]. Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения — построим новый», — высказался он, добавив, что слово «восстановление» к Работино «уже не подходит».

Ранее на Украине заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уже несколько недель ведут подготовку к активным штурмовым действиям в Запорожской области, также войска пробиваются на границу Днепропетровской области.

До этого в подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили о более чем 200 взрывах. Сообщается о повреждении ряда объектов инфраструктуры.