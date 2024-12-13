Британского наемника на Украине застрелил другой иностранец

Sky News: британского наемника Берка на Украине застрелил другой иностранец

Британского наемника Дэниела Бёрка, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), застрелил другой иностранный боец. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что семья бывшего десантника заявила, что они «жаждут получить ответы» после того, как он был застрелен во время миссии по оказанию помощи раненым на передовой. Как утверждает коронер, Бёрк был убит человеком, который называл себя его другом. По данным телеканала, Абдельфетах Нурин имеет гражданство Австралии и Алжира, вместе с Бёрком они были на тренировке по стрельбе по мишеням вдали от линии фронта. После этого британца никто не видел. В сентябре 2023 года Нурина допросили украинские следователи. Он признался в стрельбе и заявил, что это был несчастный случай. Позже Нурин бежал из Украины, в настоящий момент его местонахождение неизвестно.

В сентябре прошлого года в Британии сообщили о росте конфликтов между иностранными наемниками на Украине. Тогда также сообщалось о другом британском наемнике — Джордане Чедвике, чье тело была обнаружено в конце июня. По данным СМИ, его убили либо во время мелкой ссоры, либо в ходе воинской церемонии «посвящения», которая пошла не так, как было запланировано.