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20:21, 13 декабря 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна показала внешность без макияжа

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала лицо без макияжа на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала лицо без макияжа на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенном снимке на заднем сиденье автомобиля. Она позировала в светло-серой толстовке, под которую убрала часть волос. При этом экс-возлюбленная музыканта отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В ноябре Дилара Зинатуллина похвасталась прессом на фото в футболке и легинсах.

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