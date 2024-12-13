Бывшая жена Моргенштерна показала внешность без макияжа

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала лицо без макияжа на фото

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала лицо без макияжа на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенном снимке на заднем сиденье автомобиля. Она позировала в светло-серой толстовке, под которую убрала часть волос. При этом экс-возлюбленная музыканта отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В ноябре Дилара Зинатуллина похвасталась прессом на фото в футболке и легинсах.