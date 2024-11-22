Бывшая жена Моргенштерна похвасталась прессом на новом фото

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала пресс на новом фото

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой на новом фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя у зеркала в черном наряде. Так, она надела легинсы с завышенной талией и футболку, которую приподняла, показав обнаженный живот. При этом девушка отметила, что ее тело изменилось благодаря занятиям спортом.

«Вот такой пресс накачала, пока записывала вам новый трек», — указала в подписи экс-возлюбленная музыканта.

Ранее в ноябре возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро также похвасталась мускулами на откровенном фото.