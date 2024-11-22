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18:45, 22 ноября 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна похвасталась прессом на новом фото

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала пресс на новом фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина похвасталась фигурой на новом фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

24-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя у зеркала в черном наряде. Так, она надела легинсы с завышенной талией и футболку, которую приподняла, показав обнаженный живот. При этом девушка отметила, что ее тело изменилось благодаря занятиям спортом.

«Вот такой пресс накачала, пока записывала вам новый трек», — указала в подписи экс-возлюбленная музыканта.

Ранее в ноябре возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро также похвасталась мускулами на откровенном фото.

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