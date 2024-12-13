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16:36, 13 декабря 2024Экономика

Число желающих закрыть свой бизнес в России резко выросло

ИЭР: 18,3 % российских предпринимателей планируют закрыть свой бизнес
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

В настоящее время почти каждый пятый российский предприниматель испытывает кризис в связи с повышением налогов и рекордной ключевой ставкой и планирует в обозримой перспективе закрыть свой бизнес. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Института экономики роста имени Столыпина (ИЭР).

В опросе приняли участие почти четыре тысячи бизнесменов из всех российских регионов. По итогам исследования выяснилось, что с кризисом и планами закрыть свое дело столкнулись в общей сложности 18,3 процента респондентов. За год их число выросло более чем вдвое — с 8,5 процента, уточнил исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко.

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Одной из главных проблем для развития бизнеса в России для предпринимателей стал острый кадровый голод. С этим барьером к настоящему времени столкнулись почти 80 процентов опрошенных. По мнению 65 процентов, нехватка работников бьет по выпуску продукции. При этом четверть респондентов признались, что считают кадровый голод нерешаемой проблемой. Справиться с ней, по мнению значительной части опрошенных, не поможет даже активное привлечение мигрантов, резюмировали в ИЭР.

Ранее аналитики этого института назвали рост налогов и ключевой ставки основными проблемами для развития бизнеса в России. Первую проблему сочли для себя угрозой 56,9 процента респондентов, а вторую — 47,7 процента. В свою очередь, для 46,9 процента опрошенных основным препятствием для развития бизнеса является дефицит кадров.

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