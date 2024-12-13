Российские предприниматели назвали главные барьеры для роста бизнеса

ИЭР: рост налогов и ключевой ставки — главный барьер для развития бизнеса в РФ

Рост налогов и повышение ключевой ставки до рекордного уровня являются главными барьерами для развития бизнеса в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Института экономики роста имени Столыпина (ИЭР).

В ежегодном опросе приняли участие в общей сложности почти четыре тысячи российских предпринимателей из всех регионов страны. Растущие налоги назвали главным барьером для роста бизнеса более половины респондентов (56,9 процента). Рекордный уровень ключевой ставки сочли основной проблемой 47,7 процента бизнесменов, а острую нехватку работников — 46,9 процента.

Кадровый голод испытали на себе почти 80 процентов предпринимателей. По мнению 65 процентов, эта проблема оказывает негативное влияние на объем выпуска продукции, а 25 процентов сочли ее нерешаемой в обозримой перспективе. Как уточнили в ИЭР, активное привлечение мигрантов не способно справиться с кризисной ситуацией, так как уровень квалификации подобных работников зачастую оставляет желать лучшего.

Ранее аналитики компании Calltouch со ссылкой на результаты опроса сообщили, что главными страхами российских бизнесменов сейчас являются риски лишиться денег и проиграть конкуренцию другим компаниям. Кроме того, значительная часть отечественных предпринимателей боится внедрять новые технологии, а также резкого роста цен на рекламу и продвижение своего бизнеса.

Что касается санкционного влияния, то в 2024 году, как уточнили в hh.ru, о негативном воздействии ограничений на бизнес заявили 34 процента трудоустроенных россиян. При этом подобного мнения в основном придерживались представители молодого и среднего поколения — 41 процент респондентов в возрасте от 24 до 34 лет и 37 процентов в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время об улучшении положения дел в своих компаниях в этом году заявили только 9 процентов опрошенных граждан.