Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 13 декабря 2024Экономика

Российские предприниматели назвали главные барьеры для роста бизнеса

ИЭР: рост налогов и ключевой ставки — главный барьер для развития бизнеса в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Рост налогов и повышение ключевой ставки до рекордного уровня являются главными барьерами для развития бизнеса в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Института экономики роста имени Столыпина (ИЭР).

В ежегодном опросе приняли участие в общей сложности почти четыре тысячи российских предпринимателей из всех регионов страны. Растущие налоги назвали главным барьером для роста бизнеса более половины респондентов (56,9 процента). Рекордный уровень ключевой ставки сочли основной проблемой 47,7 процента бизнесменов, а острую нехватку работников — 46,9 процента.

Кадровый голод испытали на себе почти 80 процентов предпринимателей. По мнению 65 процентов, эта проблема оказывает негативное влияние на объем выпуска продукции, а 25 процентов сочли ее нерешаемой в обозримой перспективе. Как уточнили в ИЭР, активное привлечение мигрантов не способно справиться с кризисной ситуацией, так как уровень квалификации подобных работников зачастую оставляет желать лучшего.

Материалы по теме:
В России изменится система налогов. Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
В России изменится система налогов.Кого затронут эти перемены и чего ждать россиянам?
28 мая 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Ранее аналитики компании Calltouch со ссылкой на результаты опроса сообщили, что главными страхами российских бизнесменов сейчас являются риски лишиться денег и проиграть конкуренцию другим компаниям. Кроме того, значительная часть отечественных предпринимателей боится внедрять новые технологии, а также резкого роста цен на рекламу и продвижение своего бизнеса.

Что касается санкционного влияния, то в 2024 году, как уточнили в hh.ru, о негативном воздействии ограничений на бизнес заявили 34 процента трудоустроенных россиян. При этом подобного мнения в основном придерживались представители молодого и среднего поколения — 41 процент респондентов в возрасте от 24 до 34 лет и 37 процентов в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время об улучшении положения дел в своих компаниях в этом году заявили только 9 процентов опрошенных граждан.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более миллиона украинцев остались без света после ракетного удара. Киеву пришлось просить электроэнергию у пяти стран

      Командование ВСУ обвинили в отказе вывести солдат из мешка под Курахово

      Бутусов охарактеризовал эскиз памятника Балабанову фразой «бомж на развалинах»

      Бывшая жена Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

      Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов

      После нападения россиянки с питбулем на женщину и ребенка в лифте возбудили дело

      На авиабазу Хмеймим село несколько транспортных самолетов

      Украина обстреляла российский город

      На Западе заявили об ожидании США нового запуска «Орешника»

      Жителей юга России предупредили об опасной погоде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше