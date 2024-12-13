Российские бизнесмены назвали свои главные страхи

Calltouch: 62 % предпринимателей боятся внедрять новые технологии

В России 72 процента предпринимателей боятся рискнуть и лишиться денег. Это показало исследование, проведенное Calltouch. О его результатах сообщили «Известия».

Кроме того, 69 процентов заявили, что опасаются проиграть конкурентную борьбу и лишиться доли рынка. Для 44 процентов этот страх усиливается из-за роста цен на рекламу и продвижение.

Также 64 процента опрошенных заявили, что страшатся упустить имеющиеся возможности, но 62 процента признались, что боятся внедрять новые технологии.

Исследование также выявило, что малый бизнес все чаще полагается на автоматизацию, которая активно распространяется в таких сегментах, как бухгалтерия, документооборот, маркетинг и продажи.

Ранее выяснилось, что малый и средний бизнес в России может рассчитывать на кредитные каникулы не раньше середины 2025 года. Максимальный размер ссуды, по которой планируется предоставлять льготный период, для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов, для средних — 1 миллиард, а для самозанятых — 10 миллионов.

Кроме того, во II полугодии 2024 года замедляется рост деловой активности малого и среднего предпринимательства. Спрос некрупного российского бизнеса на займы рухнул до минимума с мая 2022 года.