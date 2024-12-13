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09:01, 13 декабря 2024Экономика

Российские бизнесмены назвали свои главные страхи

Calltouch: 62 % предпринимателей боятся внедрять новые технологии
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России 72 процента предпринимателей боятся рискнуть и лишиться денег. Это показало исследование, проведенное Calltouch. О его результатах сообщили «Известия».

Кроме того, 69 процентов заявили, что опасаются проиграть конкурентную борьбу и лишиться доли рынка. Для 44 процентов этот страх усиливается из-за роста цен на рекламу и продвижение.

Также 64 процента опрошенных заявили, что страшатся упустить имеющиеся возможности, но 62 процента признались, что боятся внедрять новые технологии.

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Исследование также выявило, что малый бизнес все чаще полагается на автоматизацию, которая активно распространяется в таких сегментах, как бухгалтерия, документооборот, маркетинг и продажи.

Ранее выяснилось, что малый и средний бизнес в России может рассчитывать на кредитные каникулы не раньше середины 2025 года. Максимальный размер ссуды, по которой планируется предоставлять льготный период, для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов, для средних — 1 миллиард, а для самозанятых — 10 миллионов.

Кроме того, во II полугодии 2024 года замедляется рост деловой активности малого и среднего предпринимательства. Спрос некрупного российского бизнеса на займы рухнул до минимума с мая 2022 года.

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