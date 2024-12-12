В России отложили кредитные каникулы для малого бизнеса

«Известия»: кредитные каникулы для малого бизнеса отложили до середины 2025-го

Кредитные каникулы для малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых, могут появиться в России не ранее середины 2025 года. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

Как пояснила эксперт Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global, кредитные каникулы для малого бизнеса появятся не ранее середины 2025-го, поскольку механизм введения такого механизма занимает длительное время.

Максимальный размер займа, по которому планируется предоставлять льготный период, для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов, для средних — 1 миллиард, а для самозанятых — 10 миллионов, отметили в ЦБ.

Ранее Центробанк России подготовил детали механизма кредитных каникул для бизнеса. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута рассказал, что ЦБ предлагает предоставлять кредитные каникулы компаниям на срок до шести месяцев по каждому кредитному договору, но только один раз за весь срок его действия. Воспользоваться приостановкой платежей по займу сможет малый и средний бизнес, а также микропредприятия.