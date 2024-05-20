Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:29, 20 мая 2024Экономика

В России определили параметры кредитных каникул для бизнеса

Центробанк России подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Центробанк (ЦБ) определил параметры механизма кредитных каникул для бизнеса. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

По его словам, регулятор уже обсудил подготовленные предложения с предпринимателями, в данный момент проходит дискуссия ЦБ с Минфином и Минэком, которая завершится в течение двух-трех недель. Затем параметры льготного периода обсудят с Госдумой.

ЦБ предлагает предоставлять кредитные каникулы компаниям на срок до шести месяцев по каждому кредитного договору, но только один раз за весь срок его действия. Воспользоваться приостановкой платежей по займу сможет малый и средний бизнес, а также микропредприятия. Гендиректор инвестиционной компании «Диалот», член «Опоры России» Егор Диашов добавил, что оформить такой льготный период смогут компании из 70 отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, общепита, туризма, IT и торговли.

В Центробанке напомнили, что такой механизм в период пандемии помог многим компаниям восстановить платежеспособность и снизить риски дефолта заемщиков. При этом кредитные каникулы остаются востребованными у бизнеса, хотя спрос на эту меру сейчас ниже.

Льготный период исключает для банков риски недополучения дохода, так как он не бесплатен, отметили в ЦБ. Член «Деловой России», юрист Сергей Гаевский предупредил, что начисленные за время кредитных каникул проценты нужно будет выплатить — из-за этого полная стоимость займа вырастет.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2024 года российские банки стали чаще отказывать гражданам в реструктуризации кредитов. Так, в январе-марте показатель составил чуть больше 30 процентов от всех поданных заявок. При этом за тот же период 2022-2023 годов он стабильно находился выше отметки 40 процентов, сообщили аналитики Центробанка.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

      Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

      В Литве объяснили выдачу тяжелого оружия пограничникам опытом Украины

      Российский рецидивист получил 16 лет за жестокую расправу над экс-сожительницей

      Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

      Разработан метод безопасного замораживания мозга

      В Минобороны Украины создали совет c иностранными дипломатами

      Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

      Решение Сердючки петь на русском языке объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше