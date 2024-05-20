В России определили параметры кредитных каникул для бизнеса

Центробанк России подготовил параметры кредитных каникул для бизнеса

Центробанк (ЦБ) определил параметры механизма кредитных каникул для бизнеса. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

По его словам, регулятор уже обсудил подготовленные предложения с предпринимателями, в данный момент проходит дискуссия ЦБ с Минфином и Минэком, которая завершится в течение двух-трех недель. Затем параметры льготного периода обсудят с Госдумой.

ЦБ предлагает предоставлять кредитные каникулы компаниям на срок до шести месяцев по каждому кредитного договору, но только один раз за весь срок его действия. Воспользоваться приостановкой платежей по займу сможет малый и средний бизнес, а также микропредприятия. Гендиректор инвестиционной компании «Диалот», член «Опоры России» Егор Диашов добавил, что оформить такой льготный период смогут компании из 70 отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, общепита, туризма, IT и торговли.

В Центробанке напомнили, что такой механизм в период пандемии помог многим компаниям восстановить платежеспособность и снизить риски дефолта заемщиков. При этом кредитные каникулы остаются востребованными у бизнеса, хотя спрос на эту меру сейчас ниже.

Льготный период исключает для банков риски недополучения дохода, так как он не бесплатен, отметили в ЦБ. Член «Деловой России», юрист Сергей Гаевский предупредил, что начисленные за время кредитных каникул проценты нужно будет выплатить — из-за этого полная стоимость займа вырастет.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2024 года российские банки стали чаще отказывать гражданам в реструктуризации кредитов. Так, в январе-марте показатель составил чуть больше 30 процентов от всех поданных заявок. При этом за тот же период 2022-2023 годов он стабильно находился выше отметки 40 процентов, сообщили аналитики Центробанка.