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09:58, 25 ноября 2024Экономика

Спрос некрупного бизнеса на кредиты в России оказался минимальным с мая 2022 года

RSBI: деловая активность малого и среднего бизнеса в РФ стала расти медленнее
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во втором полугодии 2024 года рост деловой активности малого и среднего бизнеса (МСП) уверенно замедляется на фоне снижения спроса и подорожания кредитов. Об этом со ссылкой на замеры индекса RSBI (рассчитывается банком ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тысячи компаний) пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в октябре просели все компоненты индекса. Спрос некрупного российского бизнеса на кредиты упал на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ до минимума с мая 2022 года. Высокие ставки (30 процентов) оказались вторым после пессимистичного взгляда на экономическую ситуацию (35 процентов) основным барьером для развития бизнеса, названным респондентами.

Не готовы брать кредит из-за высоких ставок 27 процентов МСП, интерес к ним сохраняют 34 процента, при этом 71 процент подававших заявку на кредит получили одобрение, говорится в материалах.

«На бизнес-активность в сегменте продолжают давить экономическая конъюнктура, высокие ставки по кредитам и дефицит кадров на рынке труда. Предприниматели выражают обеспокоенность ослаблением потребительского спроса и сложностями с получением финансирования», — прокомментировал старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Выступая в Госдуме на прошлой неделе, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление выдачи кредитов физлицам пока не перекладывается в область корпоративного кредитования и, хотя в ряде отраслей кредитная активность замедляется из-за жесткой ДКП, в других, в том числе у очень крупных заемщиков, есть спрос на большие объемы финансирования.

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