Россияне высказались о влиянии событий 2024 года на их компании

РБК: 34 % россиян заявили о негативном влиянии событий 2024 года на их компании

Более трети (34 процента) трудоустроенных россиян заявили о негативном влиянии событий уходящего года на деятельность их компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса hh.ru.

Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, в нем приняли участие в общей сложности 5,3 тысячи россиян. О негативном влиянии усиления санкционного давления западных стран на РФ заявили в основном представители молодого и среднего поколений. Такой ответ дали 41 процент респондентов в возрасте от 24 до 34 лет и 37 процентов в возрасте от 35 до 44 лет. Реже подобное мнение высказывали россияне в возрасте 18-24 лет (29 процентов), а также граждане 55 лет и старше (26 процентов).

В этом году доля тех, кто заявил об ухудшении ситуации в своих компаниях, стала меньше. Для сравнения: в 2023 году подобный ответ дали 42 процента респондентов, а в 2022-м — 62 процента. Позитивное влияние событий 2024-го на свои компании отметили только 9 процентов опрошенных. В свою очередь, тех, кто не увидел изменений в своих компаниях или затруднился с ответом, в этом году оказалось примерно равное число — их доли составили 30 и 28 процентов соответственно.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Calltouch перечислила главные страхи российских бизнесменов. Больше всего предприниматели боятся рискнуть и лишиться денег, такой ответ дали 72 процента процента опрошенных. В свою очередь, для 69 процентов основные источники стресса — боязнь проиграть конкуренцию и лишиться доли рынка. К числу других рисков предприниматели отнесли внедрение новых технологий (62 процента), а также рост цен на рекламу и продвижение (44 процента).