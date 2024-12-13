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01:00, 13 декабря 2024Ценности

Дочь Джонни Деппа обнажила грудь на показе фильма

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Rodin Eckenroth / Getty Images

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп в откровенном наряде появилась на публике. Материал приводит Daily Mail.

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради посетила показ фильма «Носферату», где исполнила одну из ролей. Так, 25-летняя звезда предстала перед камерами в прозрачном черном платье с блестками и глубоким декольте. При этом Депп отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила ее грудь.

В то же время она надела мюли на шпильках, уложила волнами волосы и сделала макияж в коричневой гамме.

Ранее в декабре популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, обнажила грудь на мероприятии журнала Variety в Лос-Анджелесе.

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