Дочь Джонни Деппа обнажила грудь на показе фильма

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп в откровенном наряде появилась на публике. Материал приводит Daily Mail.

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради посетила показ фильма «Носферату», где исполнила одну из ролей. Так, 25-летняя звезда предстала перед камерами в прозрачном черном платье с блестками и глубоким декольте. При этом Депп отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила ее грудь.

В то же время она надела мюли на шпильках, уложила волнами волосы и сделала макияж в коричневой гамме.

Ранее в декабре популярная британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, обнажила грудь на мероприятии журнала Variety в Лос-Анджелесе.

