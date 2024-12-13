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10:01, 13 декабря 2024Экономика

Российские склады пожаловались на рост цен

«Ъ»: оборудование для складов в России подорожало на 25 процентов с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

С января по октябрь стоимость оборудования для складов в России выросла на 25 процентов, а запчасти для техники подорожали на 16 процентов при общей инфляции около 8 процентов. Об этом со ссылкой на исследования логистических компаний ПЭК и «Молком» и специализирующихся на спецтехнике ИСТК, Jungheinrich Rus и Центра технического оборудования (ЦТО) пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Поводами для взлета цен авторы обзора называют падение курса рубля и увеличение ставок по лизингу, которые находятся в диапазоне 13,2-45,3 процента. Управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов пожаловался, что стеллажная рама — базовое складское оборудование — выросла в цене на 40 процентов, а высотные штаблеры из Евросоюза — в полтора раза, до 127 тысяч евро. Особенно критичным он назвал рост цен на бесперебойные источники питания.

До начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года в основном складское оборудование в Россию поставлялось из Европы, чаще всего — из Швеции и Германии. Также на рынке присутствовали японские поставщики. Но теперь официальное обслуживание предлагают только китайские компании, правда, детали могут задержаться на восемь месяцев.

При этом, по словам Власова, китайские штаблеры хуже европейских. Управляющий директор Skladman USG Евгений Нумеров, в свою очередь, отметил, что заряд аккумуляторов китайских погрузчиков рассчитан на меньшее количество операций.

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Ухудшение качества нового оборудования увеличило спрос на ремонт имеющегося почти на треть. Но из-за отсутствия дилерских центров с ним тоже возникают сложности. Помимо нехватки запчастей, есть проблема и с сотрудниками. Для быстрого ремонта не хватает механиков, слесарей и электриков, а тем, что есть, приходится платить больше.

Участники рынка ожидают, что повышение расходов на оборудование приведет к дополнительному росту тарифов операторов. С начала года себестоимость логистических услуг выросла на 15 процентов, рассказал директор по сервисному обслуживанию ПЭК Станислав Чекмарев.

Ранее сообщалось, что в следующем году тарифы на грузоперевозки в России с большой долей вероятности поднимутся на 20 процентов. К этому приведет как кадровый дефицит в отрасли, так и повышение стоимости автомобилей и их обслуживания. При этом эксперты не исключают и большого количества банкротств в отрасли.

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