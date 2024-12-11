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13:04, 11 декабря 2024Экономика

Грузоперевозкам в России предрекли резкое подорожание

РИА Новости: тарифы на грузоперевозки в России могут вырасти на 20 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В следующем году тарифы на грузоперевозки в России с большой долей вероятности поднимутся на 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз участников рынка.

В обзоре комитета по транспортной логистике «Деловой России» и организации «АвтоГрузЭкс», подготовленном при участии компаний Dentro и ГЛТ, в частности, говорится, что резкое повышение тарифов в отрасли будет во многом обусловлено существенным увеличением себестоимости грузовых перевозок. По итогам 2024 года, утверждают эксперты, показатель вырос на 10 процентов.

Рост себестоимости грузовой логистики, в свою очередь, был вызван рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики отнесли увеличение зарплат в отрасли. Самый значительный рост окладов эксперты зафиксировали у водителей грузовиков. На фоне же сохранения острого кадрового голода логистические компании подняли ставку до 10 рублей за километр. Кроме того, они продолжают вводить дополнительную оплату за обучение, экономию топлива и стаж работы, подчеркнул глава ГК ГЛТ Павел Горбунов.

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Технический директор Dentro Илез Хамурзиев добавил, что за последнее время значительно увеличился утильсбор для импортных седельных тягачей и полуприцепов. В результате ряд перевозчиков были вынуждены ограничить обновление автопарка. На фоне роста издержек ожидать стабилизации цен на грузоперевозки в среднесрочной перспективе не стоит, сошлись во мнении эксперты.

С учетом вышеперечисленных факторов финансовое положение ряда грузовых логистических компаний в России значительно ухудшилось, предупреждал ранее президент «Итеко» Евгений Бабаев. Согласно его ожиданиям, в 2025 году около 30 процентов отечественных грузоперевозчиков рискуют обанкротиться, а нынешний многие из них заканчивают с большими убытками, сетовал член ассоциации «АвтоГрузЭкс».

По его словам, рентабельность крупных участников рынка по итогам 2024-го окажется отрицательной и составит минус 17 процентов, а их совокупные издержки составят порядка 11 процентов. К подобным результатам, как отметил Бабаев, отрасль привели в том числе рекордная ключевая ставка Центробанка (ЦБ), резкое ослабление курса рубля к доллару и удорожание на этом фоне кредитного и лизингового обслуживания.

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