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19:47, 13 декабря 2024Силовые структуры

Экс-главе аппарата ДНР избрали меру пресечения

В Москве суд отправил под домашний арест экс-главу аппарата ДНР Петкуна
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-руководителю аппарата Правительства Донецкой народной республики (ДНР) Денису Петкуну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Петкун пробудет под домашним арестом месяц и 30 суток. Он обвиняется в преступлении по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, фигурант вместе с другими лицами похитил деньги из бюджета республики.

Вторым фигурантом уголовного дела стал заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов. Ему также предъявили обвинение и назначили домашний арест на тот же срок.

Ранее сообщалось, что суд дал шесть лет экс-сотруднику российского банка Александру Лаврентьеву за растрату.

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