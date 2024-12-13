Эрдоган озвучил Блинкену позицию Турции по Сирии

Эрдоган сказал Блинкену, что Турция примет меры против террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сказал, что Анкара примет меры против террористических организаций в Сирии из соображений национальной безопасности. Слова политика приводит РИА Новости.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), действующих в Сирии, которые являются источником угрозы для Турции», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

Турецкий лидер на переговорах с Блинкеном подчеркнул, что не допустит слабости в борьбе с террористами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту Анкары принял госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего с визитом. Встреча проходила в закрытом для журналистов режиме. Подробности беседы не уточнялись.