Эрдоган принял госсекретаря США в аэропорту Анкары

Президент Турции Эрдоган принял госсекретаря США Блинкена в аэропорту Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в страну с визитом. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Встреча политиков состоялась в аэропорту Эсенбога в Анкаре. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, директор управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун, руководитель аппарата президента и посол Хасан Доган и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Ожидается, что Эрдоган и Блинкен обсудят последствия свержения президента Сирии Башара Асада. Встреча проходит в закрытом для журналистов режиме. Подробности беседы не уточняются.

Ранее Блинкен заявил, что США заинтересованы в объединении всех общин Сирии в единую страну. Он выразил надежду, что в Сирии будет политический переход власти, который станет инклюзивным и объединит всех.