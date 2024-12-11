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21:32, 11 декабря 2024Мир

Блинкен заявил о заинтересованности США в единой Сирии

Блинкен: США заинтересованы в единой Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

США заинтересованы в объединение всех общин Сирии в единую страну, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Он выразил надежду, что в Сирии будет политический переход власти, который станет инклюзивным и объединит всех.

«Надеюсь, что сейчас есть возможность увести Сирию от катастрофических последних десятилетий к стране, которая будет едина и представлена всеми различными общинами, составляющими Сирию, и что мы получим», — подчеркнул он.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что США пока не готовы снять санкции с Сирии после захвата власти в стране и придерживаются невмешательства, пытаясь наладить связи с отдельными силами.

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