ЕСПЧ высказался о законности запрета георгиевской ленты в Украине

ЕСПЧ признал законность запрета георгиевской ленты на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) высказался о законности запрета георгиевской ленты на Украине. Об этом сообщается на сайте международного судебного органа.

Истцом выступил бывший военный Юрий Борзых. Суд признал, что данный запрет ограничил свободу выражения взглядов, однако был в пределах усмотрения государства. Уточняется, что ЕСПЧ принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту. «Суд не видит причин ставить под сомнение усилия украинского правительства по решению проблем, порожденных вооруженным конфликтом», — говорится в решении суда.

В связи с этим ЕСПЧ отклонил жалобу Борзых как необоснованную.

15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий георгиевскую ленту. За публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.