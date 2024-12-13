Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 13 декабря 2024Мир

ЕСПЧ высказался о законности запрета георгиевской ленты в Украине

ЕСПЧ признал законность запрета георгиевской ленты на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Demian Stringer / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) высказался о законности запрета георгиевской ленты на Украине. Об этом сообщается на сайте международного судебного органа.

Истцом выступил бывший военный Юрий Борзых. Суд признал, что данный запрет ограничил свободу выражения взглядов, однако был в пределах усмотрения государства. Уточняется, что ЕСПЧ принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту. «Суд не видит причин ставить под сомнение усилия украинского правительства по решению проблем, порожденных вооруженным конфликтом», — говорится в решении суда.

В связи с этим ЕСПЧ отклонил жалобу Борзых как необоснованную.

15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон, запрещающий георгиевскую ленту. За публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор узнал об участии спецназа КНДР в бою за российское село

      ЕСПЧ высказался о законности запрета георгиевской ленты в Украине

      В Кремле раскрыли новые подробности переговоров Путина и Орбана

      В Молдавии введут режим ЧП из-за Украины

      Премьер Польши рассказал о необычной проблеме Макрона

      Кадыров сообщил о высшей награде директору Росгвардии

      В Раде рассказали о сигнале Зеленскому от ФБР

      Северная Корея создала САУ под калибр «натовских» снарядов

      На матче киевского «Динамо» в Лиге Европы появился флаг ДНР

      Дочь Джонни Деппа обнажила грудь на показе фильма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше