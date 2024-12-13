Психолог назвала главные рычаги давления телефонных мошенников

Психолог Павлова: телефонные мошенники давят на боли своих жертв

Телефонные мошенники пытаются надавать на «боли» своих жертв: чувство безопасности, беспокойство за близких людей, желание получить легкие деньги и любопытство, рассказала психолог Мария Павлова. Главные рычаги воздействия аферистов эксперт назвала в беседе с «Лентой.ру».

В онлайн-кинотеатре Окко 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют нами, как работают мошеннические колл-центры, и, наконец, как обезопасить себя от мошеннических схем.

«Телефонные мошенники хорошо понимают психологию людей, поэтому, чтобы добыть их личные данные или заставить их перевести деньги, они постоянно их подгоняют, говоря, что время ограничено, нужно быстро принимать решения. (...) Другой мотив — это любопытство. Они могут предлагать установить какие-то приложения или перейти по ссылке, чтобы получить доступ к вашим данным», — рассказала специалист.

Они используют так называемые «боли» людей, такие, как, например, беспокойство за родных и близких. Они могут притворяться сотрудниками банков, государственных службы, интернет-компаний, чтобы вызвать доверие и сообщить, что нужны личные данные для их защиты. Они могут «играть» на желании получить крупный приз: делают заманчивые рассылки и просят перейти на их сайт Мария Павлова психолог

Собеседница «Ленты.ру» также напомнила о рекомендациях, которые помогут минимизировать риски стать жертвой в аферистов в цифровом пространстве.

«Если вы сомневаетесь, что вам звонил друг, родственник или коллега, перезвоните ему или, если телефон отключен, свяжитесь с его контактами, чтобы получить больше информации. (...) Чтобы не попасться на уловки мошенников, всегда внимательно относитесь к звонкам с незнакомых номеров, а подозрительные ссылки и сообщения лучше вообще игнорировать», — заключила Павлова.

Всегда задавайте уточняющие вопросы, будьте спокойны и ведите себя уверенно: такое обычно отпугивает мошенников Мария Павлова психолог

Ранее в МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги». В ведомстве сообщили, что злоумышленники присылают электронное письмо или СМС, в котором сообщается о попытке входа в аккаунт на портале. В этом же сообщении человека просят позвонить по указанному номеру телефона.

Во время телефонного разговора мошенники представляются службой поддержки «Госуслуг». В МВД подчеркнули, что после того, как пользователь выполняет все рекомендации злоумышленников, он теряет доступ к своему аккаунту на «Госуслугах». «После этого на жертву оформляют миллионные кредиты. Будьте бдительны и предупредите родных и близких!» — рассказали в ведомстве.