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08:30, 13 декабря 2024Бывший СССР

Генсек НАТО раскрыл число жертв конфликта на Украине

Рютте: с февраля 2022 года число жертв на Украине превысило 1 миллион
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

С начала конфликта на Украине лишились жизней или пострадали более миллиона человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в европейском отделении фонда Карнеги, стенограмма его выступления опубликована на сайте альянса.

По его словам, это число еженедельно увеличивается более чем на десять тысяч человек.

Рютте отметил, что Россия быстро учатся на поле боя, а также восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидали в НАТО. В связи с этим он призвал срочно милитаризировать промышленность Европы.

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп оценил потери Украины в конфликте с Россией. «Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат», — написал он в соцсети Truth Social.

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