Генсек НАТО раскрыл число жертв конфликта на Украине

Рютте: с февраля 2022 года число жертв на Украине превысило 1 миллион

С начала конфликта на Украине лишились жизней или пострадали более миллиона человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в европейском отделении фонда Карнеги, стенограмма его выступления опубликована на сайте альянса.

По его словам, это число еженедельно увеличивается более чем на десять тысяч человек.

Рютте отметил, что Россия быстро учатся на поле боя, а также восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем ожидали в НАТО. В связи с этим он призвал срочно милитаризировать промышленность Европы.

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп оценил потери Украины в конфликте с Россией. «Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат», — написал он в соцсети Truth Social.