Глава Минтруда высказался о закреплении за 31 декабря статуса выходного

Глава Минтруда Котяков: обсуждение превращения 31 декабря в выходной неактуально

Обсуждение превращения 31 декабря в выходной неактуально. Так об официальном закреплении за этим днем статуса нерабочего в ближайшее время высказался глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

По словам министра Котякова, в 2024 и 2025 годах график праздничных дней и так позволяет россиянам провести этот выходной в кругу семьи.

«Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — заявил Котяков.

При этом, по словам министра Котякова, в перспективе 31 декабря все же могут сделать нерабочим днем.

Днем ранее сообщалось, что Госдума рассмотрела законопроект об обязательном выходном 31 декабря: депутаты решили не включать этот день в перечень нерабочих праздничных дней.