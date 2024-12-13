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14:45, 13 декабря 2024Россия

Глава Минтруда высказался о закреплении за 31 декабря статуса выходного

Глава Минтруда Котяков: обсуждение превращения 31 декабря в выходной неактуально
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Обсуждение превращения 31 декабря в выходной неактуально. Так об официальном закреплении за этим днем статуса нерабочего в ближайшее время высказался глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

По словам министра Котякова, в 2024 и 2025 годах график праздничных дней и так позволяет россиянам провести этот выходной в кругу семьи.

«Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — заявил Котяков.

При этом, по словам министра Котякова, в перспективе 31 декабря все же могут сделать нерабочим днем.

Днем ранее сообщалось, что Госдума рассмотрела законопроект об обязательном выходном 31 декабря: депутаты решили не включать этот день в перечень нерабочих праздничных дней.

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