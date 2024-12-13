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02:22, 13 декабря 2024Экономика

Google Play прекратит монетизацию приложений из России

Google Play приостановит выплаты разработчикам приложений из России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Магазин игр и приложений Google Play приостановит выплаты разработчикам с зарегистрированными в России банковскими счетами с 26 декабря. Об этом указано в уведомлении, размещенном на портале Habr.

«С 26 декабря 2024 года монетизация в Google Play станет для вас невозможна. С указанной даты мы будем отклонять все попытки пользователей приобрести ваши платные приложения, совершить покупки в приложениях и продлить подписки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что итоговые выплаты разработчикам будут начислены 15 января 2025 года, после чего они будут прекращены. В Google подчеркнули, что данная мера введена на «неопределенный срок».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев высказался о планах отключать аккаунты россиян, привязанные к почте Google, от портала «Госуслуги». По его словам, ведомство пока не планирует отключать подобные аккаунты от портала.

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