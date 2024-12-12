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10:32, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

В Минцифры высказались об отключении привязанных к почте Google аккаунтов от «Госуслуг»

Минцифры пока не планирует отключать аккаунты с почтой Google от «Госуслуг»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Globallookpress.com

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о планах отключать аккаунты россиян, привязанные к почте Google, от портала «Госуслуги». Его слова передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что ведомство пока не планирует отключать аккаунты от портала, привязанные к почте Gmail.

В октябре стало известно, что на «Госуслугах» начали предлагать россиянам сменить почту Google на российский аналог. Пользователям портала порекомендовали воспользоваться сервисом @xmail.ru, который позволит перенести почту с Gmail.

До этого депутат Олег Матвейчев дал совет россиянам, которые пользуются почтой Google. Он заявил, что интернет-пользователям из России следует перейти на другие почтовые сервисы, чтобы не столкнуться с ограничениями со стороны американской компании.

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