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17:47, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам с почтой Google дали совет

Депутат Матвейчев посоветовал перейти на другие сервисы из-за ограничений Google

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам стоит переходить на другие сервисы из-за ограничений со стороны Google, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможных последствиях пользования цифровыми продуктами американской корпорации.

«У нас на Gmail очень у многих адреса, и они сейчас в опасности находятся, потому что их переписка, архивы, Google-диски всевозможные могут пропасть в какой-то момент, если репрессии против россиян будут продолжаться и дальше. Кроме того, могут быть переданы пароли и личные данные другой стороне, например, той же Украине для использования против россиян, жуликовская всякая рассылка может приходить», — предупредил депутат.

Лучше не связываться с иностранными сервисами и все, что есть, скопировать, уйти из Gmail, забрав все нужное, и уничтожить все адреса, чтобы никто там не мог с тобой связаться и какие-нибудь жульнические рассылки присылать от имени Google

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Американская корпорация Google ограничила россиянам возможность создания новых аккаунтов, сообщили в Минцифры. При этом эсэмэс-подтверждение авторизации для старых учетных записей еще работает, отметили в ведомстве.

Из-за этого российским пользователям посоветовали сделать резервные копии, выбрать другие способы двухфакторной аутентификации, а также отдать предпочтение отечественным платформам.

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