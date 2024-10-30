«Госуслуги» начали предлагать заменить почту Google на российский аналог

Портал «Госуслуги» начал предлагать пользователям заменить почту Google на российский аналог. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что «Госуслуги» рассылают пользователям, зарегистрировавшимся на портале при помощи сервиса Gmail, уведомление с предложением заменить почту на любую другую. «Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в заявлении.
Отмечается, что пользователи могут воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который позволяет перенести почту с Gmail.
Ранее стало известно, что российский суд назначил корпорации Google штраф в размере двух ундециллионов рублей. Причиной гигантского штрафа стал отказ компании разблокировать по решению суда аккаунты нескольких российских телеканалов на видеохостинге YouTube.