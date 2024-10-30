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14:56, 30 октября 2024Интернет и СМИ

«Госуслуги» начали предлагать заменить почту Google на российский аналог

Портал «Госуслуги» начал предлагать заменить почту Google на российский аналог

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Портал «Госуслуги» начал предлагать пользователям заменить почту Google на российский аналог. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что «Госуслуги» рассылают пользователям, зарегистрировавшимся на портале при помощи сервиса Gmail, уведомление с предложением заменить почту на любую другую. «Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пользователи могут воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который позволяет перенести почту с Gmail.

Ранее стало известно, что российский суд назначил корпорации Google штраф в размере двух ундециллионов рублей. Причиной гигантского штрафа стал отказ компании разблокировать по решению суда аккаунты нескольких российских телеканалов на видеохостинге YouTube.

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      Евгения Наумова
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