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16:31, 29 октября 2024Интернет и СМИ

«Такого размера выплат нет нигде». Google в России оштрафовали на два ундециллиона рублей. Откуда взялась такая сумма?

РБК: российские телеканалы требуют от Google два ундециллиона рублей

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Российский суд назначил корпорации Google штраф в размере двух ундециллионов рублей. При этом судья во время заседания отметил, что в этом деле «много-много нулей». Причиной гигантского штрафа послужил отказ компании разблокировать по решению суда аккаунты нескольких российских телеканалов на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. До тех пор, пока IT-компания не вернет доступ к каналам, размер штрафа каждый день будет расти.

Откуда взялся такой размер штрафа?

Большинство решений суда, согласно которым YouTube-каналы российских СМИ должны быть разблокированы, вынесли еще в 2022 году. Тогда же отмечалось, что если доступ к каналам не вернут, в пользу российских телеканалов будет взыскана неустойка.

В числе каналов, доступ к которым должна была разблокировать Google, — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Звезда», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение» и другие телеканалы. Кроме того, в качестве пострадавшей стороны в деле проходит ИП Симоньян М. С., представляющий YouTube-канал главреда RT Маргариты Симоньян.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

При этом размер неустойки в каждом деле определялся индивидуально. К примеру, в решении по делу о блокировке каналов «Звезды» говорилось, что размер неустойки составит 100 тысяч рублей в день, причем еженедельно эта сумма будет увеличиваться в два раза, пока не достигнет одного миллиарда рублей. Уточнялось, что если каналы не разблокируют в течение девяти месяцев, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы

Google не выполнила требования. В результате в сентябре общий размер штрафа составлял почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями), а в конце октября — 2 ундециллиона рублей

При этом аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал этот штраф курьезом и отметил, что компания вряд ли оплатит его: «Такого размера выплат нет нигде в мире. (…) Я тоже могу нарисовать любые деньги и требовать их выплаты. Выполнить требование суда невозможно, поэтому это все курьез, и считать, что люди что-либо будут платить, как минимум смешно».

Российское подразделение Google признали банкротом

Однако еще в мае 2022 года стало известно, что дочерняя компания Google в России, ООО «Гугл», решила начать процедуру банкротства. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом.

Незадолго до этого российский суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей по иску телеканала НТВ, который требовал разблокировать доступ к своим аккаунтам. Однако проблемы с российским законодательством начались у компании значительно раньше: еще в 2021 году Московский суд оштрафовал компанию Google более чем на семь миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной информации.

Фото: Amir Cohen / Reuters

Google неоднократно выписывали в России многомиллионные штрафы

Компанию Google многократно привлекали к ответственности в России и выписывали ей крупные штрафы. Так, компании три раза назначали оборотный штраф за неудаление запрещенной информации: первый составил 7,2 миллиарда рублей, второй — 21,77 миллиарда рублей, третий — 4,6 миллиарда рублей. Google пыталась их обжаловать, однако получила отказ в суде.

Google также выписывали многомиллионные штрафы за отказ локализовать данные россиян на территории страны. В ноябре 2023 года за это нарушение суд обязал ее выплатить 15 миллионов рублей

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) штрафовала Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов на YouTube. Компания должна была выплатить два миллиарда рублей.

YouTube начал массово блокировать каналы российских СМИ в 2022 году

Массовые блокировки российских СМИ на YouTube начались в 2022 году, после начала спецоперации. «Мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ, по всему миру», — сообщила платформа. Кроме того, видеохостинг пообещал удалять контент о спецоперации на Украине, который нарушает политику Google.

После этого были удалены YouTube-каналы многих российских телеканалов и СМИ, в том числе Первого канала, «России 1», «Звезды», НТВ, ТНТ, «Культуры», РЕН ТВ, «Известий», «Пятого канала» и «Спаса». Многие из них обратились в суд.

Помимо того, YouTube удалил каналы некоторых российских блогеров. Среди тех, кто столкнулся с ограничениями на платформе, — блогеры Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев, Стас Васильев, журналистка Надана Фридрихсон, режиссер Никита Михалков и актер Вячеслав Манучаров

По данным Роскомнадзора, с 2020 года видеохостинг ограничил доступ более чем к 200 российским каналам.

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      Маргарита Щигарева
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