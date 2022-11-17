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17:43, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Google обязали разблокировать YouTube-канал НТВ

Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-канал НТВ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Корпорацию Google обязали разблокировать YouTube-канал НТВ. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Газпром-медиа холдинг».

По данным издания, телекомпания требовала восстановить доступ к каналу НТВ на YouTube, обеспечить на нем показ контента, а в случае, если решение не будет исполнено, взыскать неустойку в пользу российской компании.

Размер неустойки, которая будет начисляться с даты принятия решения суда до его фактического исполнения, составит 100 тысяч рублей в день и еженедельно будет увеличиваться вдвое с условием, что в течение девяти месяцев эта сумма не превысит 1 миллиард рублей. После этого срока ограничения на размер неустойки будут сняты.

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Ранее в ноябре Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google восстановить доступ к аккаунту телерадиокомпании «Звезда» и ее 12 YouTube-каналам. Суд также удовлетворил требование о взыскании прогрессивной неустойки в случае неисполнения решения. Ответчик, ознакомившись с решением, заявил, что спор не подлежит рассмотрению российским судом и решение не может быть исполнено.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать аккаунты Первого канала на YouTube, в частности, страницы шоу «Пусть говорят», «Жить здорово!» и «Вечерний Ургант». Кроме того, от американской компании потребовали восстановить доступ к YouTube-каналу ТНТ.

YouTube объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством, в марте 2022 года. Видеохостинг также удалил контент о спецоперации на Украине, который сочли нарушающим политику площадки.

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Ксения Кривотулова
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