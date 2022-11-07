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17:19, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

Первый канал выиграл суд у Google

Арбитражный суд Москвы обязал YouTube разблокировать аккаунт Первого канала

Фото: Greg Bulla / Unsplash

Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать аккаунты Первого канала, а также ряда проектов вещателя. О том, что телеканал выиграл суд, сообщается в решении в картотеке арбитражных дел.

Суд признал незаконным действия Google по ограничению доступа к каналам Первого канала, шоу «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы», а также к аккаунтам «Новости на Первом» и «Документальное кино».

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Маргарита Щигарева
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