Первый канал выиграл суд у Google

Арбитражный суд Москвы обязал YouTube разблокировать аккаунт Первого канала

Арбитражный суд Москвы обязал принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube разблокировать аккаунты Первого канала, а также ряда проектов вещателя. О том, что телеканал выиграл суд, сообщается в решении в картотеке арбитражных дел.

Суд признал незаконным действия Google по ограничению доступа к каналам Первого канала, шоу «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы», а также к аккаунтам «Новости на Первом» и «Документальное кино».