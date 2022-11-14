Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»

Суд в Москве обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телеканала «Звезда»

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования телерадиокомпании «Звезда» и обязал структуры Google восстановить доступ к ее аккаунту и 12 YouTube-каналам, передает РИА Новости.

Сообщается, что суд обязал IT-корпорацию разблокировать YouTube-каналы «Телеканал Звезда», «Сегодня утром», «Секретная папка», «Код доступа» и другие. Также суд удовлетворил требование телерадиокомпании о взыскании прогрессивной неустойки в случае неисполнения решения.

Если ответчики — американская Google LLC и ООО «Гугл» — не восстановят доступ к каналам, то им будет начисляться неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза. Отмечается, что неустойка будет начисляться до достижения размера в один миллиард рублей. Если в течение девяти месяцев решение не будет исполнено, начисление штрафа возобновится по той же формуле, но уже без ограничения предельной суммы.

Ответчик в зале суда заявил, что у него нет договора со «Звездой», спор не подлежит рассмотрению российским судом и решение не может быть исполнено.

7 ноября сообщалось, что Арбитражный суд Москвы по иску Первого канала обязал Google разблокировать аккаунты телеканала на YouTube. В частности, речь идет о каналах «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы», а также к аккаунтам «Новости на Первом» и «Документальное кино».

11 октября по иску «ГПМ Развлекательное телевидение» суд обязал Google разблокировать YouTube-канал ТНТ.

В марте YouTube сообщил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Кроме того, видеохостинг удалил контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».