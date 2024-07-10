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16:22, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Названо число заблокированных на YouTube российских каналов

Роскомнадзор: в 2024 году YouTube заблокировал 83 российских канала

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

За 2024 год видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Число ограничений назвал Роскомнадзор в разговоре с телеканалом RT.

Отмечается, что с 2020 года видеохостинг ограничил доступ более чем к 200 каналам из РФ.

В ведомстве подчеркнули, что YouTube не удалил более 61,3 тысячи запрещенных на территории России материалов. Речь идет о контенте, содержащем недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине или пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал каналы российских музыкальных исполнителей. Ограничения коснулись Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Также видеохостинг заблокировал канал актера и блогера Вячеслава Манучарова.

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