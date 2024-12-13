Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой популярный рэпер отреагировал на звание «кринж года»

Рэпер Natan выразил надежду на то, что мнение людей о нем изменится

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), выразил надежду на то, что мнение людей о нем изменится. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Как я отношусь, что меня называют кринжем года? Не то чтобы я этим гордился, но мнение артистов, как и людей, меняется. Я надеюсь, что с моей стороны это изменится в скорейшем времени», — сказал исполнитель.

Также рэпер пошутил, что если бы у него была возможность изменить что-либо в своем прошлом, он бы вложился в биткоин.

Ранее известная российская журналистка, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова рассказала, что любовница Natan забеременела от него в то же время, что и супруга.