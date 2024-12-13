Известная российская блогерша рассказала о жизни в храме

Блогер Карина Кросс рассказала, как жила бесплатно в храме Таиланда

Известная российская блогерша и певица Карина Кросс (настоящее имя Карина Лазарьянц) рассказала, как бесплатно жила в храме Таиланда. Своей историей знаменитость поделилась в интервью для нового выпуска подкаста «Ниче Святого» на HiFi-стриминге «Звук».

Кросс отметила, что тогда переживала трудный период жизни после ухода с Love Radio и расставания с молодым человеком. «И я поехала в Тай без обратного билета. У меня тогда было немного денег, я снимала жилье у местных и видела, как реально люди живут. Я пыталась что-то делать, но там с профессиями очень сложно», — рассказала блогер.

Хозяин дома увидел, в каком эмоциональном состоянии находилась девушка, и предложил ей бесплатно пожить в храме. «В храме у тебя паспорт забирают, переодевают в какие-то лохмотья — по идее должен сработать инстинкт самосохранения. Но я была мелкая, и потом хотелось каких-то приключений. Я прожила в храме три месяца», — пояснила Кросс. Перед тем как попасть на территорию, девушке пришлось неделю хранить обет молчания — ничего не говорить и желательно не думать.

Затем блогер прошла процедуру омовения и начала жить в храме. Однако через три месяца к ней подошел служитель и сказал, что ее место не здесь — она должна дарить счастье и улыбки людям, рассказала Кросс.

Ранее стала известна стоимость ремонта в Барби-хаусе Клавы Коки. На снимках, опубликованных артисткой, можно увидеть, что интерьер выполнен преимущественно в белом, розовом, бежевом и кофейном тонах, при этом присутствуют акцентные детали золотистого оттенка. По оценкам экспертов по недвижимости, такой ремонт мог обойтись певице более чем в 40 миллионов рублей.