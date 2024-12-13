Раскрыта стоимость ремонта в Барби-хаусе Клавы Коки

Эксперт Толченова оценила ремонт в квартире Клавы Коки более чем в 40 млн рублей

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала интерьер Барби-хауса, в который недавно переехала. Стоимость ремонта в квартире звезды оценила владелица ландшафтно-строительной компании Мария Толченова в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

На снимках, опубликованных артисткой, можно увидеть, что интерьер выполнен преимущественно в белом, розовом, бежевом и кофейном тонах, при этом присутствуют акцентные детали золотистого оттенка. Среди особенностей объекта — большое количество ярких предметов декора, электрогитара, висящая на стене, и гардероб с рифлеными прозрачными дверцами и подсветкой прямо внутри шкафа. Эксперт по недвижимости Мария Толченова предположила, что за внутреннюю отделку помещений певица заплатила более 40 миллионов рублей.

В конце ноября Клава Кока объявила о том, что переехала в квартиру с розовыми стенами и розовой раковиной, купленную в прошлом году. Стоимость объекта, по словам специалистов, составляет более 60 миллионов рублей.