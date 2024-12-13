Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 13 декабря 2024Экономика

Раскрыта стоимость ремонта в Барби-хаусе Клавы Коки

Эксперт Толченова оценила ремонт в квартире Клавы Коки более чем в 40 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала интерьер Барби-хауса, в который недавно переехала. Стоимость ремонта в квартире звезды оценила владелица ландшафтно-строительной компании Мария Толченова в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

На снимках, опубликованных артисткой, можно увидеть, что интерьер выполнен преимущественно в белом, розовом, бежевом и кофейном тонах, при этом присутствуют акцентные детали золотистого оттенка. Среди особенностей объекта — большое количество ярких предметов декора, электрогитара, висящая на стене, и гардероб с рифлеными прозрачными дверцами и подсветкой прямо внутри шкафа. Эксперт по недвижимости Мария Толченова предположила, что за внутреннюю отделку помещений певица заплатила более 40 миллионов рублей.

В конце ноября Клава Кока объявила о том, что переехала в квартиру с розовыми стенами и розовой раковиной, купленную в прошлом году. Стоимость объекта, по словам специалистов, составляет более 60 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

      Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

      Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

      Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

      Мужчина похудел на 20 килограммов за четыре месяца без походов в спортзал

      Украина попыталась ударить по Крыму

      Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

      Сбер помог в документальном расследовании Okko про мошенников

      11-летнюю российскую школьницу нашли повисшей на канате в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше