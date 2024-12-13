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11:16, 13 декабря 2024Мир

Канадская Альберта создаст отряд для патрулирования границы с США после победы Трампа

Канадская Альберта усилит безопасность на границе с США после победы Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Todd Korol / Reuters

Канадская провинция Альберта усилит безопасность на границе с США из-за опасения притока нелегальных мигрантов после победы на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом заявила премьер Альберты Даниэлла Смитт, сообщает телеканал CBC.

Смитт объявила, что провинция инвестирует 29 миллионов долларов (около 20,37 миллиона долларов США) в создание отрядов для патрулирования под командованием шерифов Альберты. Также, по ее словам, вдоль границы провинции с США будет организована двухкилометровая зона, где у правоохранителей будет право без ордера осуществлять аресты лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы.

Отмечается, что за 298-километровой границей будет следить 51 полицейский, 10 человек вспомогательного отряда и 4 собаки-ищейки. Также сотрудникам полиции выделят десять разведывательных дронов и четыре анализатора наркотических веществ.

Ранее Трамп в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил, что уже в день своей инаугурации введет ввозные пошлины в размере 25 процентов на все канадские товары, если страна не разберется с притоком нелегальных мигрантов в США. В свою очередь, канадский премьер пообещал «обязательно ответить» на эту меру и напомнил, что ответные меры на установленные Трампом в свой первый президентский срок тарифы на сталь и алюминий привели к их последующей отмене.

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