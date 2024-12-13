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18:51, 13 декабря 2024Мир

Макрона призвали уйти в отставку из-за политических взглядов нового премьера Франции

Политик Филиппо призвал Макрона уйти в отставку из-за нового премьера Байру
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку из-за назначения им нового премьер-министра страны Франсуа Байру и его «пронатовских и прозападных» политических взглядов. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Х.

«Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру — ультраатлантист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от COVID-19, который хочет голосования по почте, который находится в французской политической системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!» — говорится в сообщении политика.

О назначении нового премьера стало известно днем 13 декабря. «Все знают, что дорога будет долгой», — сказал Байру журналистам после первого появления на публике в статусе премьера. Он также отметил, что прекрасно осознает всю сложность задачи по управлению правительством в стране, где нет явного парламентского партийного большинства.

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