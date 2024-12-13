Малышева призвала россиян пройти обследование при одной проблеме с давлением

Малышева: если давление не снижается двумя лекарствами, нужно проверить почки

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пройти обследование организма, если обнаружилась одна проблема с давлением. Выпуск с ее рекомендацией доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что повышенное давление может возникать из-за проблем с внутренними органами, например, почками. Она добавила, что, если высокое давление держится на протяжении долгого времени, это может привести к инсульту.

«Если на двух таблетках давление не купируется, и врач вынужден назначать дополнительные лекарства, врач обязан вас проверить. Если он этого не знает, вы должны проверить себя», — заключила специалистка. Врач посоветовала столкнувшимся с такой проблемой людям проверить почки, сдать анализы на холестерин и регулярно наблюдаться у кардиолога.

Ранее кардиолог Герман Гандельман назвал главный запрет при измерении давления. Он посоветовал россиянам не использовать запястный тонометр.