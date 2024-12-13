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05:39, 13 декабря 2024Наука и техника

Маск объявил о переносе штаб-квартиры SpaceX в новый город

Маск: штаб-квартиру SpaceX перенесут в новый город Старбейс в Техасе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alberto Sibaja / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей аэрокосмической компании SpaceX в новый город Старбейс в штате Техас. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас», — сказал он.

Маск сделал репост текста письма SpaceX, направленного местному судье. В сообщении содержится просьба провести выборы, чтобы наделить площадку для космических запусков Starbase статусом города. Отмечается, что на базе проживают сотни сотрудников компании.

Ранее стало известно, что американский фонд Baron Capital получает огромные прибыли от инвестиций в компанию SpaceX. По словам генерального директора Рона Барона, фонд заработал «в семь раз больше денег» с тех пор, как начал инвестировать в SpaceX в 2017 году.

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