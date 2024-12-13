Раскрыта стоимость съемок в клипе Киркорова

Продюсер Лавров: съемки в клипе Киркорова обойдутся в 168 миллионов рублей

Для того чтобы сняться в клипе у эстрадного певца Филиппа Киркорова и выйти с ним на красную дорожку, придется заплатить 168 миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров, его цитирует KP.RU.

Продюсер отметил, что «большие артисты» чаще вступают в переговоры, если речь идет о «пакете услуг», в который входит съемка совместного клипа, запись песни и совместный выход в свет. «Не знаю, как сейчас, а раньше записать клип, а после выйти на дорожку с Филиппом Киркоровым можно было, если у вас в кармане есть 1,5 миллиона евро. Такие же расценки были и у [певца] Николая Баскова», — сказал Лавров.

Лавров также вспомнил случай, когда мать, желавшая снять в клипе у звезды своего ребенка, не смогла договориться о цене. «У меня были мамы, готовые заплатить 20 тысяч евро (около 2,2 миллиона рублей), чтобы их дети снялись в клипе у [певца] Димы Билана. Но в итоге мы не достигли договоренности», — поделился он, добавив, что обычно съемки в клипе у популярных артистов «стоят намного больше».

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