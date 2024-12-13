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12:12, 13 декабря 2024Бывший СССР

Медведчук рассказал о выбирающих Россию украинцах

Медведчук: Украина безвозвратно теряет население, а украинцы выбирают Россию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Многие украинцы выбирают Россию вместо Украины из-за условий жизни, которые были созданы Киевом в стране. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру».

«Возвращение тысяч граждан Украины на неподконтрольные Киеву территории, то есть осознанный выбор России как государства проживания, — один из главных трендов обанкротившейся Украины», — написал Медведчук.

Как написал политик, у властей Украины сокращаются расходы на выплату помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц, согласно принятому на 2025 год бюджету. Правительство Украины, по мнению Медведчука, подталкивает людей к возвращению, создавая неблагоприятные для переселенцев условия.

«Очевидно, что тенденция по возвращению граждан Украины на неподконтрольные территории, вошедшие в состав РФ в 2022 году, только увеличится», — добавил Медведчук.

Ранее он заявил, что ключевая цель режима Владимира Зеленского заключается в «утилизации» как можно большего числа граждан Украины.

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